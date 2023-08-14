Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik çalışmalar yapıldı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.