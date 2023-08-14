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Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik çalışmalar yapıldı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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