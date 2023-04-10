Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.