Şırnak'ta Terör Operasyonu: 22 Gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 16 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.