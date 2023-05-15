Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri DHKP-C, FETÖ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.