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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta terör örgütleri DHKP-C, FETÖ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri DHKP-C, FETÖ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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