Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı
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Şırnak'ta terör örgütleri DHKP-C, FETÖ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri DHKP-C, FETÖ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel