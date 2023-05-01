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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK Güncel Haberler

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