Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 11-17 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 9'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18'i serbest bırakıldı.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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