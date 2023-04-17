Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 şüphelinin işlemleri sürüyor.