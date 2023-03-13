Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.