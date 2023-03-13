Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title