Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı Güncel Haberler Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 27 Şubat-5 Mart'ta il genelinde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, bir şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK Güncel Haberler

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