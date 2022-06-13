Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 6-12 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde 1 kişi tutuklandı, şüphelilerden 2'si adlı kontrol şartı ile olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Faruk Küçük - Güncel Şırnak PKK Güncel Haberler

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