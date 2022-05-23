Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 15-21 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 1 zanlı tutuklandı, 5'i adlı kontrol şartı ile olmak üzere 19 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.