Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25 Nisan- 1 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Faruk Küçük - Güncel