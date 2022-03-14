Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 7- 14 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, sevk edildikleri adli makamlarca 5 şüpheliden 1'inin tutuklandığı, diğer 4'ünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

14 Mart, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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