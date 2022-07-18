Şırnak'ta terör operasyonlarında bir şüpheli yakalandı Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında bir zanlı gözaltına alındı. Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında bir zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ilgili il ve birimine teslim edildi. AA / Faruk Küçük - Güncel Şırnak PKK Güncel Haberler

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