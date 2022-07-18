Şırnak'ta terör operasyonlarında bir şüpheli yakalandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında bir zanlı gözaltına alındı.
Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında bir zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı ilgili il ve birimine teslim edildi.
AA / Faruk Küçük - Güncel