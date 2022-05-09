ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25 Nisan- 1 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli makamlarca serbest bırakıldı, 2'si ilgili birimlere teslim edildi, 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.