Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25 Nisan- 1 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli makamlarca serbest bırakıldı, 2'si ilgili birimlere teslim edildi, 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Faruk Küçük - Güncel

1 Mayıs, Şırnak, Nisan, Terör, Güncel, Haberler

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