Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 7'si PKK/KCK, 1'i FETÖ/PDY şüphelisi, 8 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel