Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 7'si PKK/KCK, 1'i FETÖ/PDY şüphelisi, 8 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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