Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı - Haberler

Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 23- 29 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 2'si adlı kontrol şartı ile olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Faruk Küçük - Güncel