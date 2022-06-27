Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 20-26 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.