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Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Kasım- 4 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak PKK Güncel Haberler

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