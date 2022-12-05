Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı. Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Kasım- 4 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Şırnak PKK Güncel Haberler

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