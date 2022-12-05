Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Kasım- 4 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel