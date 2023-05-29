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Şırnak'ta terör operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK Güncel Haberler

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