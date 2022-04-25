Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 18-24 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı.
AA / Faruk Küçük - Güncel