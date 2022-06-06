Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Mayıs-5 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
AA / Faruk Küçük - Güncel