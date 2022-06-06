Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Mayıs-5 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. AA / Faruk Küçük - Güncel Şırnak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.