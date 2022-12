ŞIRNAK'TA TARIMSAL KALKINMAYA 31 MİLYON TL'LİK DESTEK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 2022 yılında Şırnak'ta desteklenecek 31 milyon 600 bin TL bütçeli 2 projeye ilişkin protokol imzalandı. Desteklenen projeler kapsamında 3 bin 105 kişiye istihdam, 9 bin 746 arılı kovan dağıtımı ve 25 dekar alanın sulamaya açılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 2022 yılında Şırnak'ta desteklenecek olan, 'Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Ürün Çeşitliliğinin Artırılması 1. Faz', 'Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi' projelerinin desteklenmesi için Valilik toplantı salonunda protokol imza töreni düzenlendi. İmza törenine Vali Osman Bilgin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan katıldı. Protokol kapsamında, projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte 3 bin 105 kişiye istihdam sağlanması, 9 bin 746 adet arılı kovan dağıtımının yapılması ve 25 kilometre sulama kanalı ile 25 bin dekar alanın sulamaya açılması hedefleniyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, "GAP projesi özünde su kaynakları yönetimi ile süreci başlatmış olsa da entegre yaklaşımın daha önemli olduğu anlaşıldı. Bu çerçevede tarım, turizm, sosyal sektöre kadar bir çok alanda proje destekleri veriyoruz. Kurumlarımızla beraber, çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de Valimizin ev sahipliğinde Şırnak'ta 2022 yılında desteklemiş olduğumuz ek bütçelerle yeni projelerin protokol imza töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Özelikle tarım ağırlıklı olan, böyle ekonomisine ciddi ivme kazandıracak olan projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum? dedi.

Vali Osman Bilgin ise kentin artık her yönü ile değişen, gelişen ve potansiyelini artık kullanmaya başlamış bir il olduğunu vurgulayarak, "Bu manada bugünkü projeler üzerinde özelikle arıcılık deyince artık ilimiz ile ilgili Türkiye genlinde başarı örneklerinde bahsedebiliyoruz. GAP İdaresi'nin vermiş olduğu destek çok önemli ve anlamlı. Valilik olarak projeye destek sağladık. Özelikle Arıcılıkla ilgili yapılan çalışmaları çok anlamlı ve önemli buluyorum. Bunların da daha da geliştirerek sadece bölgemizde değil ülkemizde önemli bir üretim noktası olması yönünde de daha yüksek gayretler sarf edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu konuda yapılan her çalışmayı her türlü gelişim ve değişime katkı sunacağımızı belirtmek istiyorum. Özelikle suluma amaçlı yapılan projelerde GAP idaresinin önemli desteği var. Toplamda 17 milyon TL'lik bir proje anlamlı ve önemli. İlimiz artık bölgenin değil Türkiye'nin parlayan yıldızı oluyor. Artık ilimiz bir üretim şehri haline geliyor, ilimiz artık bir enerji şehri haline geliyor, ilimiz festival şehri, spor şehri, kültür, sanat şehri haline geliyor. Şırnak gündemi çok meşgul edecek diyoruz ama iyilikleri güzellikleri ile meşgul edecek? diye konuştu.(DHA)