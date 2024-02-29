Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Remziye Yüksek idaresindeki otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkışan sürücü kurtarıldı ve Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Merkez Bahçelievler Mahallesi Caddesi'nde Remziye Yüksek idaresindeki 48 AIV 833 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Yaralı Yüksek, 112 Acil Sağlık ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.