Şırnak'ta Taciz İddiasıyla Darbedilen Kamu Görevlisi Açığa Alındı
Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilmesi sonucu yaralanan kamu görevlisi açığa alındı.
Kentin Orman kavşağında dün 21.30 sıralarında kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Yaralanan ve hastanede tedavisi süren Z.Ç, Valilik kararıyla açığa alındı. Z.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şırnak Valiliğince, kentte kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla dün kalabalık bir grup tarafından darbedildiği belirtilmiş, yaralanan kamu görevlisinin hastaneye kaldırıldığı, olaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.