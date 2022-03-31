Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler

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Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan H.B'ye (44) dün gece 23.30 sıralarında evinden ayrılıp aracına bindiği esnada tabancayla ateş edildi. H.B, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Şırnak, Güncel, Haberler

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