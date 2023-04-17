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Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İftar için gittiği bir yakınının evinden dönen A.B. (49), Cudi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede A.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.B'nin cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin zanlı veya zanlıların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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