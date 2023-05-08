Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı köyünde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Temer Temel (49) hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı köyündemeydana geldi. Temer Temel, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Temel, yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulans ile Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temel'in cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışma başlattı.