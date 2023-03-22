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Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Turgut Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan Hasan Ü. olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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