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Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Cizre-Silopi kara yolunda gece seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 L 3866 plakalı tırda Yakacık köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücünün aracı yol kenarına park ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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