Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Şırnak-Siirt kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi, ancak otomobil tamamen yandı.
Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şırnak- Siirt kara yolunun 15'inci kilometresinde Orhan Y'nin kullandığı 06 HC 0556 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil tamamen yandı.???????