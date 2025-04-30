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Şırnak'ta Seyir Halindeki TIR Yandı

Şırnak'ta Seyir Halindeki TIR Yandı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde, seyir halindeki Halil İ. yönetimindeki TIR, lastik kısmından alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

ŞIRNAK'ın idil ilçesinde seyir halindeki TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde İdil İlçesi Çığır Köyü mevkiinde meydana geldi. Halil İ. idaresindeki 47 PN 560 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle lastik kısmından alev alarak yanmaya başladı. Şoförü, aracı durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera. Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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