Şırnak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücü yaralandı.

A.E'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Sare köyü mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı görünce aracı emniyet şeridine çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına yoldan geçen sürücüler de araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangına müdahale ederken yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.