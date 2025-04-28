ŞIRNAK'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

ŞIRNAK'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Kızılsu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekti. Olay yerine yakın olan bir su tankeriyle, yangına müdahale edilerek söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/ŞIRNAK,