Şırnak'ta seyir halinde alev alan TIR yandı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki TIR, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Şırnak'ın Cizre İlçesine bağlı Yakacık köyü yakınlarında meydana geldi. Cizre-Silopi uluslararası kara yolunda Silopi istikametinden Cizre'ye gitmekte olan Garbi Ergen yönetimindeki 27 L 3866 plakalı TIR'ın, motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Ergen, aracı emniyet şeridine park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmı alev alan TIR'daki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.