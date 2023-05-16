Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şırnak'ta seyir halinde alev alan TIR yandı

Şırnak'ta seyir halinde alev alan TIR yandı

Güncel Haberler

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki TIR, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki TIR, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Şırnak'ın Cizre İlçesine bağlı Yakacık köyü yakınlarında meydana geldi. Cizre-Silopi uluslararası kara yolunda Silopi istikametinden Cizre'ye gitmekte olan Garbi Ergen yönetimindeki 27 L 3866 plakalı TIR'ın, motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Ergen, aracı emniyet şeridine park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmı alev alan TIR'daki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Şırnak Seçim Sonuçları
Şırnak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

İtfaiye Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title