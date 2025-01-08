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Şırnak'ta Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi Onaylandı

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Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yapımını onayladığını duyurdu. Proje ile 1000 kişiye iş olanağı sağlanacak ve bölgedeki tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapımı onaylanan Silopi ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) incelemelerde bulundu.

Vali Ekici, beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Cihan Koç ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki alanda inceleme yaptı, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'den bilgi aldı.

Ekici, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, ilçe iklimine uygun olan ve vatandaşlara gelir kapısı olması için hazırladıkları projenin Bakanlıkça onaylandığını söyledi.

Projenin at yapı ihalesinin 1 hafta içerisinde olacağını ve çalışmaların hızlanacağını belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Bu seraları en doğru şekilde üreticilerimize tahsis edeceğiz. Buralarda inşallah seralar olacak ve birlikte ürettiğimiz sebzeleri, meyveleri hem kendi vatandaşımıza hem de gerektiğinde yurt dışına ihraç edeceğiz. 2023 yılında Şırnak Türkiye'de en çok kalkınan şehir oldu. Artık bu bölgeler terör ve kanla anılmayacak. Mutlu ve huzurlu bir toplumu hep birlikte kuracağız."

Milletvekili Tatar da projede 1000 kişinin istihdam edileceğini, bunların 75'inin kadınlardan oluşacağını ifade etti.

Tatar, "Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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