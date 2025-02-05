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Şırnak'ta "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" ile 172 öğrenci Çanakkale'ye gönderildi

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Şırnak'ta "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında 172 başarılı öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.

Şırnak'ta "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında 172 başarılı öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ve belediye desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerin Çanakkale'ye gönderilmesi dolayısıyla Şerafettin Elçi Havalimanı'nda program düzenlendi.

Vali Birol Ekici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli şehirlerden birini ziyaret edecek öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kahramanlık destanının yazıldığı, havada 2 kurşunun birbirine isabet ettiği bir şehre gidiyorsunuz. Bu şehir en çok savaş verilen şehirlerimizden biri ama burada Türk'ün ve Anadolu'nun gücünü dünyaya gösterilmiş. Çanakkale'de başlayan ruhla daha sonra Kurtuluş Savaşı bitirilmiş ve Cumhuriyet'imiz kurulmuştur. Sizler Çanakkale'nin nasıl geçilmez olduğunu, dedelerimizin birlikte savaşarak nasıl kazandığını orada daha iyi göreceksiniz. Sizleri çok seviyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan, belediyemize bize verilen destekler için teşekkür ediyorum. Bu seyahatlerimizin devamı olacak, bu ilk uçuş. Hepinize hayırlı yolculukları diliyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da her zaman gençlerin ve öğrencilerin yanında yer aldıklarını, bu tür sosyal projeleri önemsediklerini dile getirerek, kardeşliği pekiştirmek için bu tür projelerin önemli olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında ilk kafile olarak 172 öğrencinin bugün Çanakkale'ye gönderileceğini, başarılı 8. sınıf öğrencilerini seçtiklerini söyledi.

Projenin amacının Çanakkale'de birlik ve beraberliği pekiştirmek ve öğrencilere bu duyguları yansıtmak olduğunu bildiren Çandıroğlu, "Akabinde 2 uçuş daha olacak. Sonraki süreçlerde ise inşallah imkan oldukça 2 bin öğrenciye kadar bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bundan sonraki seferlerimizde de başarılı öğrenciler olacak. Valiliğimize, belediyemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uludere ilçesindeki Ortasu Ortaokulu öğrencisi Zeynep Encü, şehitler diyarı Çanakkale'ye gideceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bulakbaşı Ortaokulu öğrencisi Muhammet Baran İnan da ilk defa uçağa bineceği ve Çanakkale'ye gideceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Kendimi iyi hissediyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici de katıldı.

Öğrenciler, proje kapsamında Kabatepe Müzesi, Conk Bayırı, Seyit Onbaşı ve 57. Alay Şehitliğini ziyaret edecek, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin tarihi yerlerini gezecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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