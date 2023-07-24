Şırnak'ta şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan güvenlik korucusu, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bu sabah Şırnak merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarındaki Gabar Dağı'nda görevi sırasında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Şırnak'ta yapılan tören sonrası baba ocağı Uzungeçit beldesine getirilen şehit için meydanda tören düzenlendi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Arparslan, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz ve binlerce vatandaş katıldı.