Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik(28) memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu'nda bir mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden biri olan Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in, cenazesi dün akşam saatlerinde uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş Mayik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, havalimanından uzun araç konvoyu ile Bozova Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Cenaze, bugün öğle vakti törenin yapıldığı Hacı Güli Camisi'ne getirildi. Bekar olan ve 1 ay önce ailesine ziyarete geldiği öğrenilen şehit uzman çavuşun babası Mahmut Mayik ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.