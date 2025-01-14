Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle İdil'deki Fatih Anaokulu'nda "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"nin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Vali Birol Ekici, törende, kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, açılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan da yedinci kütüphaneyi İdil'de açtıklarını söyledi.

Atan, "Amacımız terör örgütünün köy baskınlarında şehit ettiği bebek ve çocuklarımızın adını yaşatmak ve terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmak." dedi.

Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

Törene, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.