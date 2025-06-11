Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şırnak-Cizre kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle tırın kabini ve dorsesi birbirinden ayrıldı, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel