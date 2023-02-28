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Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Midyat-İdil kara yolunda V.A. yönetimindeki 38 AGT 984 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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