Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki polis memuru öldü Güncel Haberler Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti. Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti. Polis memuru Ömer Özdemir (46), idaresindeki 70 BB 313 plakalı otomobil, Midyat-İdil kara yolunun Karalar beldesi mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olmasının da etkisiyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İdil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Özdemir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Şırnak Güncel Haberler

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