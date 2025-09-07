Haberler

Şırnak'ta Samanlık ve Ahırda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Çeşme köyünde meydana gelen yangında 2 ahır ve samanlık zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını zamanında müdahale ile söndürdü.

Şırnak'ta samanlık ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaymakam Çeşme köyünde 2 ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında 2 ahır ve samanlık zarar gördü

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu

Evi yakıp eşyaları sokağa attı! Linçten son anda böyle kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta veda! Tayyip Talha'nın yeni takımı belli oldu

Türk yıldız, arkadaşlarıyla vedalaşarak Beşiktaş'tan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.