Şırnak'ta Samanlık ve Ahırda Yangın Çıktı

Şırnak'ta samanlık ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaymakam Çeşme köyünde 2 ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında 2 ahır ve samanlık zarar gördü