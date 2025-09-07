Şırnak'ta Samanlık ve Ahırda Yangın Çıktı
Şırnak'ta Çeşme köyünde meydana gelen yangında 2 ahır ve samanlık zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını zamanında müdahale ile söndürdü.
Şırnak'ta samanlık ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaymakam Çeşme köyünde 2 ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında 2 ahır ve samanlık zarar gördü
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel