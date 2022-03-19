Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, sosyal medya hesabı üzerinden hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanlarına hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi sürecinde Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yapılan paylaşımın tüm sağlık çalışanlarını hedef alan, hakaret içerikli, rencide edici, suçlayıcı olduğunu ifade eden Anmal, şunları kaydetti:

"Bu paylaşımdan sonra sağlık çalışanları ile adliyeye giderek söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu yaklaşımının cezasız kalmamasını, soruşturma başlatılarak söz konusu kişinin cezalandırılmasını talep ediyoruz."