Şırnak'ta Sağanak ve Dolu Yağışı
Şırnak'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kent merkezi, belde ve bağlı köylerde yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, dolu taneleri araçların üzerinde birikti. Kumçatı beldesinde Resor Deresi'nin taşması sonucu Şırnak-Cizre kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Şırnak'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi, belde ve bağlı köylerde etkili olan sağanağın ardından başlayan dolu yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü, dolu taneleri park halindeki araçların üzerinde birikti.
Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde Resor Deresi'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu Şırnak-Cizre kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Araçlar yolda uzun kuyruk oluşturdu.
Kumçatı Belediyesi ekiplerinin, derenin taşması nedeniyle biriken taşları iş makineleriyle temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.