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Şırnak'ta sağanak sebebiyle ev ve iş yerlerini su bastı

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Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Ekipler, tıkanan rögarları açarak müdahalede bulundu.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Öğle saatlerinde Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.

Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.

Ekipler, tıkanan rögarları açtı.

Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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