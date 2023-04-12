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Şırnak'ta sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak'ta sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncel Haberler

Şırnak'ta sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Şırnak'ta sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yoğun sağanak nedeniyle merkez ve merkez ilçelere bağlı belde ile köylerdeki okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli olan kamu görevlilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler

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