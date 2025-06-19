Şırnak'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

S.B. idaresindeki 27 AJK 741 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı İŞ KUR mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan F.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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