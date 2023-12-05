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Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ile Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kadın, ileri tetkik ve tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Şanlıurfa'ya sevk edildi.

İlçedeki evinde rahatsızlanan Asya Ş. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

67 yaşındaki kadın hastanın, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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