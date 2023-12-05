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Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

5 Aralık 2023 10:56 Son Güncelleme: 10:58 Abone Ol

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ile Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kadın, ileri tetkik ve tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.